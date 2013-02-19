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Posted 19 февраля 2013, 16:59

Published 19 февраля 2013, 16:59

Modified 18 августа 2022, 19:59

Updated 18 августа 2022, 19:59

Экс-министр обороны Сердюков отказался давать показания по «даче Пузикова»

19 февраля 2013, 16:59
Экс-министр обороны Сердюков отказался давать показания по «даче Пузикова»

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков и фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева были вызваны для дачи показаний в следственное управление, сообщает Следственный комитет РФ. В рамках уже возбужденного уголовного дела следователи намеревались допросить их о деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России», предоставляющего на основании заключенных госконтрактов услуги по автотранспортному обеспечению органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации в различных городах страны. Кроме того, следователи планировали опросить Сердюкова и Васильеву в рамках доследственной проверки по факту незаконного отчуждения более 9 тысяч квадратных метров земли, расположенной в поселке Большой Утриш Супсехского сельского округа муниципального образования город-курорт Анапа, и находящихся на ней строений. В настоящее время на данной территории по заказу зятя Сердюкова Валерия Пузикова возводится элитное загородное жилье. Однако Сердюков и Васильева не стали отвечать на вопросы, сославшись на статью 51 Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя и близких родственников.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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