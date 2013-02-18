Следователи выясняют, откуда у оппозиционера Яшина 450 тысяч рублей

Следствие устанавливает источники поступления денежных средств, в размере почти полмиллиона рублей, у молодого оппозиционера Ильи Яшина. По данным Следственного комитета РФ, проверяются источники поступления этих средств и цели, на которые эти деньги могли быть использованы. Также в рамках расследования данного уголовного дела устанавливается причастность к финансированию массовых беспорядков грузинского политика Гиви Таргамадзе. Напомним, что 450 тысяч рублей были изъяты у Яшина в ходе обысков по делу о массовых беспорядках 6 мая 2012 года на Болотной площади. Следственный комитет РФ разъяснил оппозиционеру, почему ему не вернули деньги, после опубликованного им поста в блоге: «Следователи вынесли из квартиры оргтехнику и всю обнаруженную наличность (накопления за пару лет — примерно 450 тысяч рублей)…С тех пор прошло почти четыре месяца. Денег как не было, так и нет». Решив, «не ждать у моря погоды» Илья Яшин подал в суд на СК РФ.