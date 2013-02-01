Обычная история

Обычная для России история – бар, горячий разговор, перешедший в драку, выходцы из Кавказа достают нож и убивают обидчика. Все расходятся, свидетели ничего не помнят, убийцы после пережитого стресса едут восстанавливать нервную систему на курорты Северо-Кавказского Федерального округа. Иногда, очень редко, народ вдруг начинает возмущаться. Так было в Кондопоге, так было в Москве после убийства Егора Свиридова, так было и в Невинномысске после убийства Николая Науменко. Народ собрался на митинг 23 декабря с требованием выдать преступника, который особо и не скрывался, личность его была всем известна – власть задержала 37 человек, объявила ситуации неспокойной, вызвала милицейское усиление, но стало только хуже. Народ собрался на следующий сход. Следующий сход был также был разогнан. В Ставрополье потянулись националисты из соседних регионов и даже из сопредельных государств. Власти запаниковав, по сообщениям местных жителей, начали блокировать въезд в город. К пикетам привлекли даже казаков, но от тех тоже было мало пользы. В итоге власти отчитались, что за месяц усиленных патрулей было раскрыто 18 преступлений и накрыто 5 точек незаконного распространения алкоголя. Но как оказалось, людям закрытия пивных ларьков показалось мало – им нужен был преступник. В третьем митинге людям отказали, чтобы не «дестабилизировать обстановку», хотя что тут уже дестабилизировать, если город оказался фактически на военном положении. Когда в городскую администрацию принесли по всем правилам оформленную заявку на митинг 26 января, нашли что у подателя непогашенная судимость и митинг 26 января получился несанкционированным. На нем задержали 141 человек. В итоге ситуация стала успокаиваться только сейчас, когда перед родственниками убитого извинился отец предполагаемого убийцы. Но это произошло только тогда, когда образно говоря «жаренный петух клюнул». Местные власти довели ситуацию практически до народного восстания, предпочитая не пытаться понять, что требуют на митингах, а просто разгоняя собравшихся. Отдельно хочется отметить отсутствие хоть какой-либо роли православной церкви в этой непростой межэтнической ситуации. В последнее время церковь очень серьезно входит в большую политику, пытаясь быть объединителем и миротворцем, но вот повод проявить себя, успокоить людей, выступить переговорщиком между народ и властью – и мы ничего не видим. Где был Епископ Невинномысской и Ставропольский Кирилл, который курирует казачество и ходит под охраной 20 казаков, в этот месяц? Что сделал? Кого успокоил? Казачество тоже себя в этой ситуации ярко не проявило. Государство очень рассчитывает на то, что порядок в не очень спокойном Северо-Кавказском Федеральном округе и ближних к нему регионах, будут охранять не только военные и милиция. Особый статус казачьих формирований, усиление роли православной церкви, народные казачьи дружины. Но пока в сложных ситуациях все равно вызывают ОМОН, а ставропольские казачьи нагайки так и остаются декоративным украшением, которые никаких кавказских бандитов напугать не могут. А убийцу, конечно, так и не поймали. Хотя уже и доказательную базу на него собрали, и личность установили, но вот найти его все никак не получается. Говорю же, обычная история НИКОЛАЙ ВОСТРЕЦОВ