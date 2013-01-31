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Posted 31 января 2013, 07:21

Published 31 января 2013, 07:21

Modified 16 августа 2022, 20:06

Updated 16 августа 2022, 20:06

Нерешительные сепаратисты

31 января 2013, 07:21
Нерешительные сепаратисты

Вчера в баре "Свобода" прошли дебаты между представителем движения Ингерманландцев Дмитрием Витушкиным и бывшим комиссаром движения "Наши" Михаилом Потепкиным. Ингерманландцы так и не определились внутри себя, хотят ли они отсоединяться от Российской Федерации, но высказали серьезное недовольство политикой Москвы по забору налогов из регионов-доноров Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Михаил Потепкин сказал, что нельзя небольшие проблемы внутри государства решать отсоединением, приведя в пример лечение простуды ампутацией конечностей. Дебаты продлились более часа. Ведущим выступил главный редактор "Нового Информационного Агентства" Ведутов Олег

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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