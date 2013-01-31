Нерешительные сепаратисты

Вчера в баре "Свобода" прошли дебаты между представителем движения Ингерманландцев Дмитрием Витушкиным и бывшим комиссаром движения "Наши" Михаилом Потепкиным. Ингерманландцы так и не определились внутри себя, хотят ли они отсоединяться от Российской Федерации, но высказали серьезное недовольство политикой Москвы по забору налогов из регионов-доноров Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Михаил Потепкин сказал, что нельзя небольшие проблемы внутри государства решать отсоединением, приведя в пример лечение простуды ампутацией конечностей. Дебаты продлились более часа. Ведущим выступил главный редактор "Нового Информационного Агентства" Ведутов Олег