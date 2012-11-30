Да нет у них никакого плана. К «трёхэтапному выходу ЕС из кризиса»

Михаил Хазин …Всё это напоминает старый многосерийный мультфильм «Путешествие вокруг света за 80 дней», в котором Филиасу Фоггу и Паспарту противостоял мистер Фикс, который после очередного поражения все время сам себя спрашивал: «У вас есть план, мистер Фикс?» И каждый раз сам себе отвечал: «Конечно же, у меня есть план!» У Евросоюза, как мы видим, план тоже есть. И что же они там придумали? Для начала, как и положено, констатация фактов. «Кризис, с которым мы продолжаем бороться, имеет много граней. Это долговой кризис, против которого мы применяем консолидацию бюджета. Это финансовый кризис, в борьбе с которым поможет банковский союз и финансовый надзор. И это экономический кризис, требующий реформирования управления в еврозоне и Евросоюзе», — заявил председатель Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу, представляя проект. «Мы начинаем дебаты, основанные не на лозунгах, но на документе», — провозгласил Баррозу… Уже здесь мы видим серьезные внутренние проблемы. Дело в том, что долговой кризис начался не просто так, он был связан с тем, что рост долга государства использовали для повышения жизненного уровня населения. и ужесточение бюджетной политики, которое, быть может, и облегчит долговой кризис (хотя, как показывает пример Греции, это совершенно не обязательно), уж точно резко обострит кризис социальный. Баррозу, если он честен перед собой и обществом, должен был бы об этом сказать, причем — открыто и честно сказать о возможной цене вопроса (падении уровня жизни населения ЕС). Отказ от этого — демонстрация или профессиональной несостоятельности (что, скорее всего, не так). или же свидетельство того, что предложенная программа не панацея от бед, а лишь политическая дымовая завеса. Впрочем, читаем дальше. … План состоит из трех этапов. Первая краткосрочная цель — это создание дополнительного денежного фонда для экстренной помощи нуждающимся странам. Для этого понадобятся дополнительные отчисления из бюджетов стран — членов ЕС. Эта стадия должна завершиться в ближайшие 6—18 месяцев. Фонд может быть создан как «фонд погашения» для стран, чей госдолг превысил 60% ВВП. В это же время предложено разработать единые правила прекращения работы проблемных банков, ими потом воспользуется единый европейский банковский регулятор. Что такое этот фонд? Это паллиатив, замена частных банков, которые больше не собираются рефинансировать долг, который все равно вернуть нельзя. Это не выход и даже не смягчение долгового кризиса, это поиск последних ликвидных ресурсов в тех странах, в которых этот кризис пока находится на минимальном в ЕС уровне (что его совсем нет — это нужно рассказывать немецким муниципалитетам, у многих из которых денег практически нет). Что касается банкротства банков — то есть вопрос, не есть ли эта мера скрытое обещание некоторым из них помочь в любом случае? Пока не очень понятно. В общем, с первой стадией все понятно. переходим ко второй. Вторая стадия, среднесрочная, начнется спустя 18 месяцев и продлится 3,5 года. Ее задача — обеспечить надежный «финансовый потенциал» еврозоны, в том числе за счет выпуска единых долговых бумаг. Гарантировать их будут все страны еврозоны, а занимать под нее сможет любая страна, но на краткосрочный период. В обмен на размещение евробондов страна должна будет взять на себя определенные обязательства по экономическим реформам и росту конкурентоспособности, подобные тем, которые сейчас берут на себя страны, обращающиеся за финансовой помощью. Страны-должники обязаны будут расплатиться с фондом за 25 лет. С точки зрения финансов — то же самое. Речь идет о рефинансировании долга, то есть той самой политики, которая уже привела ЕС к долговой катастрофе. Просто в систему вовлекаются (в качестве гарантов и спонсоров) и те страны, которые до сих пор, вроде бы, находились не в самом плохом состоянии. Ну и понятно, что как только станет понятно, что шансов возврата долга становится все меньше — ставки по этим бумагам резко вырастут — и ЕС получит ту же самую картину, только на следующем этапе, в сильно более худшем состоянии. Правда, на какое-то время создастся иллюзия выхода из кризиса. По истечение пяти лет стартует третий этап — создание полноценного единого бюджета, который будет поддержкой для стран, столкнувшихся с проблемами, а также завершение создания банковского союза с единым регулятором и системой гарантирования всех депозитов. Реализацию нового проекта европейские чиновники намерены начать немедленно. Уже в 2013 году национальные бюджеты будут сначала одобряться общеевропейскими институтами и только затем поступать для утверждения в парламенты, это прописано в документе, который назвали «Европейским семестром». Вот эта тема понятна: поскольку уже понятно, что экономически Евросоюз не состоялся, евробюрократия пытается политическими методами как можно сильнее «сшить» его членов, чтобы не произошел распад, который для представителей этой группы, как понятно, является тотальной катастрофой. Поскольку кому они в этом случае будут нужны? Отметим, что свои интересы в сохранении ЕС имеют США и международные финансовые организации, которые не могут допустить усиления Германии на мировой финансовой арене. И вот здесь мы обращаем внимание на принципиальный момент: любое объединение нужно строить вокруг центра силы. Вся мировая история подтверждает этот тезис! А все современные защитники ЕС пытаются сегодня выстроить всю систему вокруг самых слабых стран этого объединения, оставляя сильным только право за всех платить. Пока есть деньги, разумеется. При этом главным экономическим принципом объединения остается рефинансирование долга — то есть продолжается та политика, которая уже привела Евросоюз к экономической катастрофе. Иными словами, то предположение, которое было сделано в начале этого текста, о причинах создания данного плана, скорее всего, является правильным: речь идет не столько о спасении ЕС, сколько о политическом прикрытии, которое позволит евробюрократии еще какое время просуществовать в нынешнем комфортном режиме. Зрелище, конечно, прямо скажем, мрачное. Чтобы не сказать, ужасное. Группа людей, которые, скорее всего, все уже поняли, продолжают нести одни и те же мантры (чуть-чуть изменяя их внешнюю форму, без угрозы для содержания), с целью сохранить ту среду, в рамках которой только и возможно их существование. Ну представьте себе врача, который никого не пускают в палату уже умершего больного и выцыганивает у безутешных родственников все большие и большие суммы денег на то, чтобы совершить «последний шаг» к выздоровлению… Степень цинизма тут запредельная, впрочем, для современного общества привычная. Другое дело, удивительно то, что никто не обращает внимания на всю бессмысленность «гальванизации трупа», которой занимается евробюрократия. Ведь не мы же одни это все понимаем! В конце концов, во всех курсах по управлению учат, что для борьбы с проблемой нужно заниматься ее причинами, а не заниматься маскировкой симптомов! План, предложенный Еврокомиссией, не мог бы быть защищен в качестве банальной курсовой работы на самом обычном факультете — потому что не ту задачу он решает! Вот, на факультетах политологии, как образчик политической махинации — вот это да! Ну, а вывод… Вывод самый простой — нет сегодня у Евросоюза никаких планов выхода из кризиса. Даже намеков на него нет.