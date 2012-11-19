Медведеву до пенсии далеко

Бездеятельность правительства Дмитрия Медведева приобретает все новые и новые комичные черты. Одно дело, когда отдельные министры не способны выполнить поручения Президента страны за что получают его справедливые выговоры. Другое дело, когда уже весь кабинет не может решить ряд жизненно важных для страны вопросов стратегического развития. Пока кабинет министров не выходит из формата тусовочного время препровождения, ответственность за принимаемые решения вынужден брать на себя президент. Именно это произошло только что с разрабатываемой пенсионной реформой, напрямую касающейся интересов десятков миллионов россиян. Так, 14 ноября президент Владимир Путин отправил на доработку закон о пенсионной реформе, разработанный правительством. Причину отсрочки глава государства объяснил тем, что отсутствие пенсионной формулы тормозит принятие закона о накопительной части пенсии. «Она, к сожалению, не готова — так же, как и некоторые другие нормативные акты», — заявил президент, поручив правительству доработать и принять пенсионную формулу до конца первого полугодия 2013 г. Напомним, что сразу после инаугурации, Путин подписал ряд социальных и экономических указов. Так, в частности, он потребовал от профильных ведомств разработать до 1 октября «проект стратегии долгосрочного развития пенсионной системы». В нем должен был быть предусмотрен «механизм увеличения размера пенсии гражданам, выразившим намерение продолжать работать по достижении пенсионного возраста и принявшим решение отсрочить назначение пенсии», а так же определены «меры, гарантирующие сохранность пенсионных накоплений и обеспечивающие доходность от их инвестирования». «Сегодня у нас какое число — 18-е, мы договаривались о чем: о том, что до конца сентября нам будут представлены письменные предложения правительства по развитию пенсионной системы — пока этого нет. Как вы бюджет считаете на следующий, на последующие годы, не решая одну из ключевых задач экономики», — отчитывал Путин министров еще 18 сентября. С того времени мало что в документах изменилось. Еще тогда Путин обозначил свои пожелания: уже в этом году правительство должно продумать варианты сокращения накопительной части пенсий с 6% до 2% для того, чтобы новая система начала действовать с 2013 года. Естественно, он вправе был ожидать разработки четкой и понятной структуры, при которой россияне смогут самостоятельно решить, стоит ли им переходить в распределительную систему либо остаться в накопительной. Но нынешний кабинет министров подготовил этот крайне важный и срочный документ так, что Путину пришлось отправить его на доработку, хотя срочность данной реформы им подчеркивалась постоянно. Вариантов такой пассивности правительства Медведева два. Или сознательный саботаж из теории заговоров, или банальное неумение организовать рабочий процесс и разработать нормативные документы не перессорившись. Если справедлив первый сценарий, то кабинет Медведева не хочет брать на себя ответственность за реформу и в качестве ответственного лица за непопулярные шаги выставляет В. В. Путина. Опять же, на него можно будет свалить все недоработки в разрабатываемых документах, дескать все время подгонял, а министры писали, писали, но у них над душой стояли — вот что-то не то и вышло. В пользу второго сценария говорят ряд ставших известными фактов. И самым ярким из них является противостояние вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец и министров экономического бока: главы Минэкономразвития Андрея Белоусова, сравнившего предлагаемую реформу с «отрезанием хвоста у кошки по частям» и министра финансов Антона Силуанова, заявившего: «Если мы сейчас увеличиваем за счет накопительной системы распределительную, мы залезаем в карман следующих поколений». Чиновники спорили так вдохновенно яростно, что сорвали все сроки. А законопроект о реформе пришлось вносить в Думу не правительству, а депутатам. Неумение же министров договариваться между собой на заседания кабинета и совещаниях в министерствах привело к тому, что критика их работы прозвучала уже из Кремля в лице помощника президента Эльвиры Набиуллиной. Новое правительство под руководством Медведева пока явно не может похвастаться никакими реальными успехами, а данные президентом поручения просто забывает исполнить. Так, например, забыли написать проект о развитии Сибири и Дальнего Востока, или вот подготовили пенсионную реформу в виде, вызывающем только критику, удивление и вопросы. Например, вернули трудовой стаж, про который все уже давно забыли, а теперь его требуется не меньше 35 лет и фактически уровняли накопительные части пенсий нынешних 20 летних, и людей уже собирающихся выходить на пенсию. Все это теперь, после критики президента, придется еще раз переделать. Фактически, на лицо ситуация, когда ручное управление страной переходит из теряющего легитимность кабинета министров в Белом доме в Кремль в руки «президентского правительства». Так что дальше, на фоне же разгорающихся коррупционных разоблачений в действующем кабинете министров, остается ждать только новых выговоров и отставок. Хорошо бы, что бы так нужную пенсионную реформу все же успели подготовить и провести. Олег Ведутов политический обозреватель