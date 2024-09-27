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Овальные ногти — хит сезона: удобство формы, варианты маникюра + ФОТО
Овальная форма считается классической для ногтей, и осенью 2024 года она находится на пике своей популярности. Рассказываем, какой маникюр можно выбрать для ногтей такой формы.
27 сентября, 03:50
Ситцевая, кожаная, медная: как называются годовщины свадьбы — от 1 до 10
Когда свадьба называется бумажной? А кожаной? Узнайте, как называются годовщины свадеб в зависимости от количества лет, проведенных вместе.
27 сентября, 04:42
Топ-5 модных стрижек на длинные волосы — советы стилиста + ФОТО
У вас длинные волосы и вы мечтаете об идеальной стрижке, подчеркивающей их красоту? Выбирайте любой вариант из пяти, которые советует профессиональный стилист.
27 сентября, 05:02
Маникюр «богатой девушки»: 7 роскошных идей, которые покорили 2024 год +30 ФОТО
Стильный, утонченный маникюр «богатой девушки» — горячий тренд 2024 года. Представляем семь нетривиальных вариантов роскошного летнего маникюра, который обожают все голливудские знаменитости.
27 сентября, 06:40
Магия денег: как включить финансовый код и изменить свою жизнь
Хотите привлечь в вашу жизнь благосостояние? Активируйте ваш личный финансовый код — рассказываем, как это сделать.
27 сентября, 07:01
Выбираем макияж по форме глаз: советы визажиста + ФОТО
Идеальный макияж глаз скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. Он должен соответствовать форме глаз. Как подобрать то, что нужно, — рассказывает визажист.
27 сентября, 07:09
Досуг в Санкт-Петербурге, а также мода, стиль и жизнь звёзд шоу-бизнеса
8 суровых истин про деньги для тех, кто хочет стать богатым
27 сентября, 09:52
Надежный автосервис: как не ошибиться при выборе и не попасть на деньги
27 сентября, 09:15
Лисий хвост — необычный тренд для нордических блондинок (+10 фото)
27 сентября, 08:58
Солнечное затмение 2 октября 2024 года — что делать знакам зодиака
27 сентября, 08:35
Бешеные цены на студии, особенно в Сочи — прогнозирует застройщик
27 сентября, 08:21
Топ-10 ультрамодных босоножек 2024–2025: готовьтесь к модному взрыву!
27 сентября, 07:56